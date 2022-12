El primer juego dejó una victoria de los 76ers 119 a 112 contra los Knicks de Nueva York; y es que el dúo James Harden, con 29 puntos y 13 asistencias, y Joel Embid, con 35 puntos y 8 rebotes, no tuvieron piedad contra los neoyorquinos que no lograron igualar a sus rivales en ningún momento del partido.

El partido entre los Mavericks y los Lakers dejó aún más en crisis al equipo de LeBron, que con 38 puntos no fue suficiente para igualar a Dallas, que comandados por Luka Doncic encestó 32 puntos, 9 asistencias y 9 rebotes superando cómodamente a unos débiles Lakers que siguen en la zona baja de la tabla.

(Lea también: Se conocen los nominados para entrar en el salón de la fama de la NBA)

El partido más atractivo de la jornada navideña trajo una paliza de los Boston Celtics, que superaron 138 a 118, a Milwaukee Bucks; el jugador del partido fue Jayson Tatum con 41 puntos y siguen encaminado como el máximo favorito a ganar el MVP de la temporada.

Jayson Tatum added to his best career poster dunks resume on #NBAXmas! pic.twitter.com/LYGHoNbtvm

— NBA (@NBA) December 26, 2022