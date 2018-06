La victoria de Nairo aplaza para este sábado la definición de la carrera europea, ya que este viernes logró recortarle cerca de medio minuto a Porte en la general, con lo que se ubica apenas a 17 segundos del líder, informa Biciciclismo.

La clasificación general quedó así:

El periodista británico Matt Rendell, experto en ciclismo, comentó el triunfo de Quintana y resaltó que el boyacense llega en muy buen estado al Tour de Francia, que empieza en julio:

‘His first victory of the season/in more than a year’ – Yes, but that’s the whole point. For the first time of his career, go into the Tour with fresh legs. Grande @NairoQuinCo !

— Matt Rendell (@mrendell) 15 de junio de 2018