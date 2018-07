Durante esos escasos kilómetros, los ciclistas deberán sortear desniveles de poco más de 400 metros hasta 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que da una idea de lo escarpado de las cuestas que se enfrentan hoy, dos de fuera de categoría, una de segunda y la última, en la meta, de primera categoría.

Para esta etapa y la del jueves, que termina en el mítico Alpe d’Huez, el equipo Movistar de Nairo Quintana deberá desplegar su estrategia y al final de las dos etapas quedará en claro quién está en mejor forma para que el equipo lo designe como el único líder, pues mantener las cartas tapadas de 3 líderes es “insostenible”, según el excampeón del Tour de Francia en dos ocasiones Bernard Theve.

“Movistar tiene una difícil ecuación a resolver”, opina Thevenet sobre la apuesta del equipo español por tener tres opciones de cara a la clasificación general de la gran ronda gala con Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa.

“Es posible tener tres líderes, tal vez hasta el Alpe d’Huez (final de etapa del jueves), pero después habrá que elegir”, añade Thevenet.

“La montaña decidirá y habrá que elegir un líder. No puede haber tres durante toda la carrera”, añade el exciclista de 70 años.

“Antes de la montaña, no se puede elegir entre ayudar a un corredor más que a otro. El que parezca más fuerte debe ser designado”, explica el ganador del Tour en 1975 y 1977.

La primera jornada de montaña, este martes entre Annecy y Le Gran Bornand, no resolvió nada, pues los tres ciclistas del Movistar entraron en el grupo de favoritos, a 3:23 del ganador de la etapa, el francés Julian Alaphilippe.

Ahora Valverde es tercero en la general, a 3:10 del líder belga Greg Van Avermaet (BMC), mientras que Mikel Landa es octavo a 3:21, y Quintana, decimosexto, a 4:29.

El diario L’Equipe afirmaba este martes que los tres ciclistas del Movistar “juegan al escondite”, como una táctica para no descubrir sus cartas.

“Los cinco compañeros restantes no pueden ayudar a tres líderes al mismo tiempo. Por el momento no hay problema. Eusebio Unzúe (director deportivo del Movistar) es capaz de resolver el problema para que no se molesten entre ellos”, afirma Thevenet.