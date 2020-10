green

El tema salió a flote en un programa de ESPN al que fue invitado el exfutbolista y en el que quiso dar a entender que ejecutó los 3 penaltis porque ninguno de sus compañeros se atrevió a hacerlo.

El cotejo hizo parte de la última fecha de la fase de grupos y quedó 2-0 a favor de la Selección Colombia, cuyo arquero era Miguel Calero, guardameta que atajó un cobro, mientras que otro fue al palo y el otro se desvió.

“Patear el segundo penalti era normal para mí, por la revancha del primero”, explicó inicialmente. Y agregó que se hizo cargo del tercero porque “nadie agarró la pelota”.

Sin embargo, detalló que un compañero suyo habló con él antes de la última pena máxima: “El único que se me acercó fue Roberto Ayala y me dijo ¿lo vas a patear? Yo le dije que sí porque yo era el que pateaba los penales. Pero no me dijo que no lo pateara, si no, le doy la pelota”.

Finalmente, relató la reacción de Marcelo Bielsa, su entrenador en ese momento: “Al otro día, me dijo que había sido egoísta. Yo le dije que ninguno quiso patear”.

Después de ese encuentro, Colombia avanzó a cuartos de final como líder del cuadrangular, mientras que Argentina lo hizo como mejor tercero. En esa instancia, ambos equipos quedaron eliminados, frente a Chile y Brasil, respectivamente.

En la actualidad, Palermo se dedica a la dirección técnica; su último club fue el Pachuca de México. Hoy está sin equipo.

En video, el relato de Martín Palermo sobre sus 2 penatis fallados ante Colombia: