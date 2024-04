En medio de los malos resultados que se han generado en Atlético Nacional en la Copa Libertadores y también en la Liga Betplay I 2024, los directivos han decidido atacar en diferentes frentes para fortalecer y apoyar el trabajo del cuerpo técnico que lidera el profesor Pablo Repetto.

Y de esa manera, trascendió en las últimas horas que una nueva contratación de Pablo Jacobsen, un especialista en neurociencia del alto rendimiento que tiene como carta de presentación haber trabajado en el último tiempo con Millonarios, logrando resultados positivos entre los jugadores.

(Vea también: Millonarios, Nacional y América, atentos con posible ‘número mágico’ para finales de Liga)

Incluso, muchos le atribuyen una porción del éxito de Alberto Gamero en los ‘embajadores’ se cimentó con el refuerzo del referido Jacobsen, un profesional preparado y con muchos pergaminos en su formación académica.

Dicho profesional también ha exteriorizado en redes sociales su gusto particular por Millonarios, algo que no ha pasado desapercibido y que ha causado polémica y todo tipo de comentarios de los seguidores del verde de Antioquia. Incluso, algunos periodistas han opinado al respecto en ‘X’.

“Gustavo Fermani ya trabaja como Director Deportivo de Nacional. Esteban Escobar como gerente del fútbol formativo. Por estos días Pablo Jacobsen, como ‘coach’ de mentalidad y alto rendimiento en el verde”, informó hace pocas horas Roberto Urrea, comunicador antioqueño.

Ahí llegaron las reacciones, en la que los seguidores ‘verdolagas’ criticaron de manera fuerte a los directivos, como quiera que en el último tiempo se le ha dado ‘palo’ a la presencia, por ejemplo, de Benjamín Romero en la cúpula administrativa como vicepresidente de Nacional y a quien relacionan por su pasado en Millonarios.

Lee También

Muchos de los hinchas que opinaron en ‘X’, antiguo Twitter, se preguntaron que por qué “tantas gallinas” y opinaron “que quieren acabar con el club”. “Estamos llenos de azules”, “tanto profesional calificado y los directivos optan por traer a otros de ese equipo”, “llevan gente que no tiene afinidad con el verde”, fueron otros comentarios que se leyeron.

Vea acá algunos mensajes en ‘X’ de los hinchas de Nacional:

Pablo Jacobsen me acaba de bloquear en Twitter e Instagram… CUMPLÍ! Me encanta, hay que hacerle saber a esa gallina hijueputa que acá no es bienvenido, que si firma será tan despreciado como ese otro malparido de Benjamin Romero; no está de acuerdo? Me chupa un huevo.

— Santiago 🇳🇬 (@Santiagosj9) April 10, 2024