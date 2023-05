El actual entrenador de Atlético Nacional, Paulo Autuori, ha venido mejorando en los últimos partidos, y sacando pecho de esto, le mandó un mensaje a todos los que no creen en él.

Atlético Nacional ya tiene un pase asegurado a la siguiente ronda del balompié nacional; luego de vencer a Boyacá Chicó en su casa, por 3 a 1, el elenco comandado por el timonel brasileño obtuvo el pase a los cuadrangulares finales, y allí, querrá volver a salir campeón.

Como si fuera poco, las cosas pintan bien para los antioqueños en la Copa Libertadores, ya que son protagonistas en el Grupo H, donde suman 7 de 9 puntos posibles.

En primera instancia, el técnico de Nacional mencionó: “Yo no puedo hacer nada con la falta de paciencia de la sociedad en el mundo que vivimos. No hay tolerancia y pienso que las cosas no salen de un día para otro y hay muchos oportunistas de lo que quieren y eso jamás va a afectar nuestro trabajo. Es una oportunidad para coger confianza y debemos estar listos para superar obstáculos”.

Y sin pelos en la lengua, el entrenador concluyó: “Hace rato dije que esto es un proceso y uno tiene enseñanza grande de los errores, nos generan cosas buenas y todo pasa. Este es un tema que hemos progresado un montón. Estamos muy competitivos. Siempre estuvimos tranquilos”.

El rival acérrimo del Independiente Medellín tendrá su próximo partido el próximo jueves, donde se medirá contra Independiente Santa Fe.