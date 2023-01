En Nacional las aguas no se calman. Si bien desde el año anterior la relación entre hinchada y dirigencia no es la mejor, hasta hora este problema no había trascendido hasta el plantel y el cuerpo técnico. Esto parece que empezará a cambiar pues este jueves se presentó una situación que dejó muy mal parado al técnico Paulo Autuori con los hinchas de Atlético Nacional.

Como ocurre cada año, varias de las barras organizadas del cuadro ‘verdolaga’ pidieron reunirse con los nuevos jugadores y el cuerpo técnico del equipo. Esto no se hace con la intención de realizar algún reclamo o advertencia. Por el contrario, es un camino que han encontrado los seguidores verdes para hacer entender a los futbolistas la importancia que tiene el trabajar unidos y por supuesto lo que significa jugar en el ‘Rey de Copas’.

En esta ocasión también se les manifestó el descontento general que hay con el actual manejo del club y las razones por las que se está protestando. Como se mencionó anteriormente, en este encuentro estuvieron presentes los refuerzos que llegaron para este 2023. Allí también se supone que estaría el estratega brasileño quien había confirmado su asistencia, pero nunca llegó.

Según varias fuentes cercanas a la barra Los Del Sur, el timonel se negó a hablar con las distintas barras, aunque algunos dirigentes lo excusaron diciendo que tenía otras obligaciones.

Hoy se presentó una reunión entre las barras organizadas, @LDSoficial y los nuevos jugadores de club, a la reunión no llegó el D.T. Autuori pese a confirmar su presencia, directivos indicaron que tenía otras obligaciones.👇🧵 — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) January 13, 2023

Este desplante de Paulo Autuori no cayó nada bien en los hinchas de Nacional, pues parece asumir la misma postura de las directivas que están dejando a un lado la voz de los que realmente quieren y les duele la actualidad del equipo mas ganador del fútbol colombiano.