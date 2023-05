Luego de vencer a Boyacá Chicó 3-1 y de asegurarse un cupo en la siguiente ronda de la Liga BetPlay Dimayor, Paulo Autuori habló sobre tres jugadores que fueron fundamentales en el trayecto del duelo ¿Qué dijo?

Paulo Autuori de a poco se está acoplando a su club, y su reciente clasificación a los Cuadrangulares semifinales lo demuestra. Con un amplio menú para afrontar la competencia local e internacional, el cuadro Verdolaga tiene algunos jugadores con nivel muy alto.

(Vea también: Jugador de Atlético Nacional que lesionó a Iago Falque fue a visitarlo en Cali)

En la rueda de prensa posterior al duelo entre El Rey de Copas y El Ajedrezado, el timonel brasileño habló sobre Dorlan Pabón, quien anotó un gol en el compromiso.

“Dos minutos antes de terminar el partido, Dorlan sale cerca de nosotros para decir que estaba con una molestia en el gemelo. Entonces no hay que sacrificar al jugador. No pudo regresar para la segunda parte. Es un tema de lesión”, dijo Paulo.

Autuori siguió hablando sobre su equipo, y enfatizó en las tareas de Nelson Palacio: “Yo creo que Nelson sabe y todos saben que tienen la libertad de acercarse más al área, en fase ofensiva. No hay que regalar oportunidades y estamos progresando en esto”.

(Vea también: [Video] Pifia de Mier terminó en gol de B. Chicó; Zapata le ‘ayudó’ al arquero de Nacional)

Por último y no menos importante, el entrenador verde afirmó: “Ya he hablado sobre ese tema y para mí es importante el equipo con balón y sin balón. Hay que tener equilibrio con jugadores con la idea del juego asociativo tanto por el carril central y los cotados. Sin balón quiero un equipo equilibrado, y no generar posibilidades a los rivales. Siempre he hablado con Deossa que debe progresar en el tema técnico y lo está haciendo muy bien y ha escuchado bien sin herir sus características”.