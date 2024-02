Por: El Colombiano

El técnico Jhon Bodmer ha sido un ser humano valiente en la vida y ha dado ejemplo superando las adversidades que esta le ha planteado, como cuando fue desplazado por la pobreza y la violencia, cuando su padre lo abandonó o cuando se quedó sólo a los 17 años tras la muerte de su mamá.

Así que la situación que vivía con Nacional no lo iba a hacer rendirse, pese a que los resultados no se daban y a que el rendimiento no lo respaldaba.

Sin embargo, los directivos estaban dispuestos a darse la pela y a seguir con él ya que están cansados de tener que cambiar de técnico cada 4 meses. “Si seguimos cambiando cada 4 meses el fracaso seguirá”, dijo uno de los mandamás del club.

Desde que Bodmer asumió las riendas, sabía que los hinchas se iban a meter con él, como le sucedió a Juan Carlos Osorio durante su primer semestre con Nacional. Era consciente de la presión para quien asume esa posición, pero se metieron con su talón de Aquiles, la familia, algo que él no iba a permitir.

En los últimos días a su esposa le empezaron a llegar por redes sociales mensajes amenazantes, en los que no solo hablaban de hacerle daño a ella sino también a sus hijos: Valentina (22 años), Geremy (9 años), Philippe (11 años) y, lo más infame, a su pequeña bebé Emily, que apenas cumplió dos años de nacida.

Fue esa situación la que puso a reflexionar al técnico verde al que no le importaba estar expuesto, pero que no iba a permitir exponer a sus seres queridos.

Por eso, cuando regresaba de Asunción tras la derrota en su debut de Copa Libertadores 1-0 con el Nacional de ese país, habló con su esposa que le manifestó estar angustiada por la situación. Por eso Bodmer le dijo al presidente Mauricio Navarro que no iba a seguir al frente de la institución. Los directivos, quienes también han recibido este tipo de amenazas, le dijeron que lo pensara y que este viernes se reunían para tomar una decisión.

Él llegó a su casa y al ver a su familia tuvo más claro que nunca que debía dar un paso al costado y pasó su renuncia de carácter irrevocable.

Los dirigentes verdolagas, molestos por la situación, culparon a algunos medios de comunicación por exacerbar los ánimos. “No se puede ser tan cortoplacista, las grandes dinastías deportivas en el mundo no se forjaron de la noche a la mañana, seguro Bodmer se irá y vendrá otro al que le harán lo mismo, durará poco y se volverá a ir y nos mantendremos en ese círculo vicioso”, indicó una de las fuentes del club.

Lo cierto es que nada justifica la intimidación y aunque es verdad que tras 22 partidos bajo la batuta de Bodmer Nacional todavía no mostraba una idea clara de juego y los resultados decían que solo ganó 8 juegos, empató 4 y perdió 10, los hinchas no deben festejar la forma en la que salió.

El técnico se fue en silencio, no quiso hablar con los medios por el momento. Sabe que lo que ama es el fútbol y que esta etapa con Nacional fue un gran aprendizaje profesional para su vida.

Seguramente volverá a dirigir, pero no por ahora y menos si siente que de nuevo puede poner en riesgo a su familia.

En el comunicado de prensa que sacó el club, Nacional manifestó que el técnico dejaba el cargo por motivos de seguridad y rechazaron la intimidación de la fue objeto él y su familia.

“Desde nuestra institución rechazamos rotundamente cualquier tipo de violencia y hacemos un llamado a vivir y disfrutar el fútbol en paz”, decía un aparte del comunicado.

Este es el comunicado de Nacional sobre la salida de Bodmer. pic.twitter.com/3V7JJ2NXNU — John Eric Gómez (@jericgomezm) February 23, 2024

¿Qué sigue para Nacional?

Los directivos deben definir cuál es el paso a seguir, lo cierto es que en las redes sociales se hablaba de los nombres de Santiago Escobar y Luis Fernando Suárez.

Hace pocos días el Sachi dijo en el programa de YouTube Hora del Juego de Rushbet Colombia, que él no iba a hablar de un supuesto regreso a Nacional cuando había un entrenador en el cargo. “Siempre que me llaman de un club y hay alguien trabajando siempre le digo a mi empresario que no converse mientras haya un colega en el cargo”.

Sin embargo, ya no está ese obstáculo, pero los dirigentes no han tocado su nombre por ahora, sin desconocer que él tiene una gran relación con el dueño del club, Antonio José Ardila. “Sachi no ha sonado, es un tema que lo están moviendo en redes”, manifestó una voz autorizada del elenco verde.

En el mismo programa, el extécnico verde, que fue campeón de la Liga colombiana con el club en 2005 y 2011, dijo que los dirigentes de Nacional deben ser claros, saber a qué se le apuestan y darle herramientas al entrenador para desarrollar un trabajo en un equipo con las exigencias de ser campeón y estar todos los años en la Copa Libertadores.

Mientras que el nombre de Luis Fernando Suárez tampoco lo han tocado, además es un entrenador muy cercano a Bodmer, teniendo en cuenta que trabajaron juntos en la Selección de Costa Rica.

Por ahora, Diego Arias podría encargarse del equipo como ya lo hizo cuando Amaral se fue. Sin embargo, no lo han confirmado, porque andaban analizando opciones.

Es una vergüenza que el tema de Bodmer terminara en amenazas. ¿Que no era el técnico para Nacional? Sin duda. Pero llevar el tema a amenazas es un descrédito absoluto para la institución y sus hinchas. Y es darle motivos a la dirigencia para señalar al hincha y seguir igual… — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) February 23, 2024

Lo claro es que el perfil que están buscando es el de un técnico serio, que continúe el proyecto de los jóvenes, que se adapte a las políticas y lineamientos institucionales, que le guste el trabajo en equipo y construya futuro con el club.

El tema no será sencillo, porque muchos entrenadores no se adaptaran a las condiciones de los directivos y saben que su prestigio puede estar en juego. Ojalá, por fin llegue un entrenador que dure y que si se va no sea por las mismas circunstancias de Bodmer, que lo deportivo sea lo que prime y no de nuevo las amenazas.

