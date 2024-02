Por: El Colombiano

La salida del director técnico John Jairo Bodmer de Atlético Nacional se oficializó. El orientador bogotano, que llegó al cuadro verdolaga el 9 de octubre de 2023 y que ganó la Copa Colombia de ese año, les comunicó a los directivos el jueves en la noche que no seguirá más al frente de la institución, no solo porque los resultados no lo acompañan, sino motivado por las amenazas que recibió su esposa.

Bodmer, de 42 años de edad, no logró plasmar su idea de juego en un equipo acostumbrado a ganar y que en la actualidad se ubica en el puesto 14 de la actual Liga Colombiana, con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y tres derrotas.

Además, el pasado miércoles, en Paraguay, Nacional volvió a tener una discreta presentación en el juego de ida por la segunda ronda de la Copa Libertadores, en el que perdió 1-0 contra Nacional de Asunción, derrota que despertó más críticas de los aficionados en cuanto a la continuidad del estratega.

Desde ya, y a la espera de la decisión de los directivos, se especula que el exjugador Diego Arias, técnico interino, podría reemplazar de momento a Bodmer mientras se contrata a un orientador con más experiencia, entre los que ya suenan Santiago Escobar y Luis Fernando Suárez.

Hasta ahora, como se informó recientemente, Bodmer acumula un rendimiento del 42 % con Nacional. Suma 22 partidos dirigidos, de los cuales han sido 8 victorias, 4 empates y 10 derrotas. Su equipo tiene 27 goles anotados, pero 30 en contra.

Además de perder contra el cuadro paraguayo, en las últimas fechas, Nacional perdió contra Cali (3-2), Millonarios (0-1), igualó con Patriotas (0-0), cayó contra Águilas (0-3), igualó con Once Caldas (1-1) y fue derrotado por América (4-1), resultados que dan pie para pensar que no seguirá en el cargo.

