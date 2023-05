La muerte de dos hinchas, uno de Atlético Nacional y el otro de Independiente Medellín, culminado el clásico del sábado, en inmediaciones al estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, sigue generando voces de rechazo generalizadas en las redes sociales, ante la gravedad de lo acontecido.

Alejandro Gallego, alias ‘Zombie’, quien a sus 25 años hacía parte de la barra de ‘Los del sur’ en Entrerríos (Antioquia); y Ánderson Jaramillo, alias ‘Hormiga’, de 34 años y miembro de la ‘Rexixtenxia Norte‘, fueron las víctimas que dejó este suceso a las 2:00 a. m. del domingo.

Pese a que el alcalde Daniel Quintero ofreció $ 200 millones de recompensa para dar con el paradero de los homicidas, aún no se conocen sus capturas. Sí el dolor que causaron estos decesos, registrados horas después de finalizado el derbi regional, que ganó de manera clara el ‘Rey de Copas‘ (1-3).

Ante esta situación, la agrupación que sigue al cuadro ‘verdolaga’ emitió un fuerte comunicado, en el que repudió estos crímenes y le pidió a las autoridades hacer justicia acerca de estos asesinatos, que manchan la fiesta del fútbol. Sobre todo cuando se viene de otro episodio violento.

“La vida de un ser humano vale más que cualquier discurso, justificación o explicación para defender lo indefendible. Haremos la autocrítica y mea culpa necesarios, pero seguiremos defendiendo que hemos trabajado más por la convivencia que el resto de los actores responsables”, publicó ‘Los del Sur’.

Según ‘LDS’, “serán nuestros propios muchachos quienes juzguen si nuestro trabajo es positivo o negativo”, y si han aportado o no a una transformación. “Pero no los medios, ni nadie que no conozca la historia verdadera del día a día de una barra como la nuestra”, agregó.

Del mismo modo enviaron un mensaje de condolencia a las familias de los jóvenes muertos. Y también a los heridos y los comerciantes que se vieron perjudicados. “Trabajaremos con la misma convicción que nos hizo reconocidos en el mundo como un ejemplo de liderazgo”, expresó.

“Amamos nuestra ciudad, a Nacional, el fútbol y nunca dejará de ser una obsesión que el estadio sea para todas las familias. Le pedimos a las autoridades investiguen responsablemente, encuentren y judicialicen a los culpables”, finalizaron en su misiva, que se volvió viral en Twitter.