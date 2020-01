Luego de que se confirmara que el legendario deportista era una de las víctimas fatales del accidente, también se supo que su hija de 13 años, Gianna Maria Onore, conocida como ‘GiGi’, iba en la aeronave e igualmente falleció.

Sin embargo, no se conocía quién más acompañaba al exjugador de la NBA en el vuelo, hasta que el periodista Adrian Wojnarowski aseguró en Twitter que, además del piloto, algo que resulta obvio, las otras dos personas era una amiga de ‘GiGi’ y su padre.

“Aquellos a bordo del helicóptero también incluyen a otro jugador y padre”, se lee en el trino del trabajador de ESPN.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.

