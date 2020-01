green

El argentino de 42 años afirmó estar “devastado” por el accidente del histórico deportista de los Lakers este domingo en Calabasas, California. ‘Manu’ acompañó a Bryant durante la final de la Copa Mundial de baloncesto de 2019 en China.

Precisamente, la selección española que se coronó en ese torneo también se pronunció acerca del lamentable deceso de ‘black mamba’.

“Despedimos con enorme tristeza a un jugador único y un amigo incondicional de nuestro país”, escribió la federación española en su cuenta de Twitter.

Dos referentes del deporte de ‘la pelota naranja’ como Scottie Pippen y Dwyane Wade también se refirieron a la triste noticia. ‘Pip’ afirmó que es “un día increíblemente triste y trágico”, mientras que ‘D-wade’ solamente escribió “Dios, por favor ¡No!”.

Por su parte, el dueño del club Mavericks de Dallas, Mark Cuban, manifestó: “Que tu memoria sea una bendición”.

En el mundo futbolístico, el Real Madrid fue uno de los primeros clubes en manifestar su tristeza por la tragedia. El equipo ‘merengue’ expresó sus condolencias por “esta pérdida que ha conmocionado al mundo del deporte”.

Estos son los mensajes de ellos, y otras estrellas del mundo del deporte, sobre la muerte de Kobe Bryant:

Devastated. — Manu Ginobili (@manuginobili) January 26, 2020

El baloncesto español está en shock por una noticia que jamás habría querido leer. Despedimos con enorme tristeza a un jugador único y un amigo incondicional de nuestro país. DEP Kobe Bryant, nunca olvidaremos cómo engrandeciste nuestro deporte. pic.twitter.com/O5l4fZzWW6 — Baloncesto España (@BaloncestoESP) January 26, 2020

Damn. RIP Mamba. May your memory be a blessing — Mark Cuban (@mcuban) January 26, 2020

Comunicado Oficial: Kobe Bryant#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 26, 2020

I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020

Nooooooooooo God please No! — DWade (@DwyaneWade) January 26, 2020

Kobe Bryant was not only one of the greatest basketball players ever, he was also the hardest working player I’ve ever been around. I was so fortunate to have known him and coached him with Team USA. Our thoughts and our prayers are with his wife, Vanessa, and the Bryant family. — Jim Boeheim (@therealboeheim) January 26, 2020

The Orlando Magic is deeply saddened to learn of the passing of Kobe Bryant. Our thoughts and prayers go out to the Bryant family, the L.A. Lakers and the other victims of today’s tragedy and their families.

We will observe a moment of silence before tonight’s game.#RIPMAMBA pic.twitter.com/VwMzx4AKy5 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 26, 2020

Unbelievable news, Rest In Peace @kobebryant. — Jimmie Johnson (@JimmieJohnson) January 26, 2020

Beyond devastated… my big brother… I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

I hope this isn’t true man!!! Not Kobe — Tristan Thompson (@RealTristan13) January 26, 2020

Can’t be true.

Just can’t be.

Truly truly horrific. Rest In Peace Kobe. — JJ Watt (@JJWatt) January 26, 2020

Hace instantes, en el inicio de Rockets vs Nuggets, homenaje a Kobe Bryant pic.twitter.com/mYwPRw8GbG — VarskySports (@VarskySports) January 26, 2020

Míchel, sobre la muerte de Kobe: “Este tipo de deportistas son inmortales. Un magnífico deportista, un magnífico ejemplo”.#Adrenalina pic.twitter.com/zPmgeoLePt — Adrenalina (@adrenalina) January 26, 2020