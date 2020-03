El equipo Ineos fue el encargado de confirmar el fallecimiento mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, donde se explicó que el suceso se presentó en la casa de Portal.

Portal trabajaba con Bernal y con los también colombianos Sebastián Henao, Iván Ramiro Sosa y Brandon Rivera, así como con los ecuatorianos Richard Carapaz y Jhonatan Narvaez, y con los británicos Christopher Fromme y Geraint Thomas, entre otros.

Acá, el mensaje del Ineos:

It is with the greatest sadness that we announce the passing of our much loved team mate, colleague and friend Nico Portal who died suddenly this afternoon at his home in Andorra.

