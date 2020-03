“A través de una investigación activa y continua, se identificó que dos personas de Rusia, dos de Italia, una de Alemania y una de Colombia fueron diagnosticadas con la enfermedad, luego de tener contacto con los dos ciclistas infectados previamente en el Tour de Emiratos”, manifestó la entidad sanitaria en su cuenta de Twitter.

El antioqueño Fernando Gaviria es el único pedalista nacional que todavía está en el país asiático después de correr esta competencia con el UAE Team Emirates, escuadra que está actualmente en medida de aislamiento.

Las otras formaciones que se encuentran en cuarentena en el hotel de concentración de Abu Dabi, aparte del UAE, son Gazprom de Rusia y las escuadras francesas Cofidis y FDJ, en las que no hay colombianos.

El otro ‘escarabajo’ que había tomado la partida en la carrera árabe (categoría World Tour) era Hernando Bohórquez, del Astana, elenco que ya salió de suelo emiratí.

