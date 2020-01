green

“Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a todas las personas que rezaron en la playa por Arthur, al médico y a las enfermeras que le brindaron los primeros cuidados; y a ESPN por el apoyo. Gracias a los colegas, amigos y personas que me conocen por televisión por enviarme un mensaje de aliento. Todo esto es muy importante para mi familia”, compartió en su cuenta de Twitter el comunicador.

“No creo que el lugar de Arthur estuviera aquí. Eso es a lo que me apego ahora. Tengo un sentimiento de vacío absurdo, pero estoy en paz para cuidar a mi esposa y a mi hijo menor. Gracias, Arthur”, concluyó Bydlowski.

El pequeño Arthur Loyola Bydlowski murió este viernes en un centro hospitalario de la ciudad de Sao Pablo después de caerse del quinto piso de un edificio ubicado en la avenida Marechal Deodoro da Fonseca, frente a la playa de Pitangueiras, aseguró el diario Lance.

A pesar de que los médicos intentaron reanimarlo con diferentes maniobras, el niño falleció debido a la gravedad de las heridas con las que llegó al hospital, agregó el impreso deportivo.

Además de ESPN, a través de sus cuentas de Twitter, los equipos más importantes de la liga brasileña le enviaron mensajes de condolencia y solidaridad al comunicador.

Acá, los trinos del periodista sobre el fallecimiento de su hijo:

Todos fizeram o que podiam.

Quero agradecer o apoio da ESPN e as mensagens de colegas, amigos, gente que me conhece da televisão, gente que nunca me viu, clubes, assessores, jogadores.

Tudo isso está sendo muito importante para toda a minha família. (Continua) — Mendel Bydlowski (@mendelbyd) January 11, 2020

No ano passado, ele juntou em um cofrinho moedas que sobravam de compras que a gente fazia.

Falamos que ele podia comprar um presente no fim do ano com esse dinheiro, mas ele teve outra ideia. (Continua) — Mendel Bydlowski (@mendelbyd) January 11, 2020