Debido a su poco protagonismo en el conjunto ‘xeneize’ desde que llegó hace una temporada, los comentaristas Esteban Edul, Marcelo Palacios y Gastón Recondo afirmaron que el futbolista ‘cafetero’ no está actualmente capacitado para ser el principal mediocampista de marca del cuadro azul y oro.

“El tema de Boca es que no tiene a [Nicolás] Capaldo los primeros partidos, y si no llega a contar con [Iván] Marcone, el ‘5’ que le queda es Campuzano, que la verdad no ha estado en el equipo. Pertenece al club pero no ha jugado”, manifestó Edul.

Por su parte, Palacios aseguró que el volante cesarense no pude ser el ‘5’ de Boca Juniors en este inicio de temporada, ya que no ha demostrado estar a la altura de la escuadra argentina. De igual manera, expresó que Campuzano en la actualidad tiene el nivel futbolístico para jugar en la “liga regional tucumana [torneo de baja categoría]”.

“Cuando vi a Campuzano debutar en Mar del Plata el año pasado, dije: ‘qué dinámica que tiene este tipo’. Para mi hizo así [realizó el gesto de ‘arrugar’ en Argentina]. El colombiano se diluyó, jugó casi nada y tampoco hizo méritos cuando le tocó entrar”, concluyó Marcelo Palacios.

El único que defendió de alguna manera al excentrocampista de Atlético Nacional fue Gastón Recondo, conductor del espacio televisivo. “Jorman Campuzano es buen jugador, tampoco podemos decir que es un desastre. La final [de la Copa de la Superliga] ante Tigre la jugó bien”, afirmó.

Durante el 2019, el mediocampista colombiano disputó en total de 24 compromisos oficiales (casi todos entrando desde el banco) con la camiseta de la escuadra ‘xeneize’ y no marcó ningún gol.

Acá, las declaraciones de los periodistas argentinos en contra de Jotman Campuzano: