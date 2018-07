😔 Una pena el percance de @nairoquincoficial nada más iniciar el #TDF2018. Lucharemos junto a ti para rehacernos, queda toda la carrera 💪 #VamosNairo (📸 @lucabettini87 / @bettiniphoto)

A post shared by Movistar Team (@movistar_team) on Jul 7, 2018 at 7:53am PDT