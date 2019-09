Miguel Ángel ‘Supermán’ López dijo que los integrantes del conjunto ‘telefónico’ eran unos “estúpidos por sus acciones de mierda y no ser capaces de ganar una carrera de frente”.

Ante la acusación, Arrieta le contestó al colombiano sin entrar en polémicas: “Él tendrá sus motivos, pero conmigo no ha hablado nunca. No soy capaz de calificarlo porque nunca he hablado con él, no tengo nada más que decir”.