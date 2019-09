Miguel Ángel López se despachó en atención a los medios indicando que el ataque de Movistar en la etapa 19 de la Vuelta a España es algo tradicional en esa escuadra y que es muestra de juego sucio: “Está claro que los Movistar siempre son los estúpidos de siempre que se aprovechan de esas oportunidades, no es la primera vez que pasa”.

“Se cayó el líder, me caí yo y aceleraron; son los tontos de siempre y así no se gana, es una falta de respeto. No son capaces; a ver si alguna vez ganan de frente y atacando, no con estas acciones de mierda”, enfatizó.