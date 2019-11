El popular ‘Juanfer’ habló al respecto en una entrevista que le concedió al medio partidista de River Plate, ‘La página millonaria’, que fue citada por el diario Olé. En ella, el futbolista paisa reconoció que tiene que jugar fútbol sí o sí con lentes de contacto porque su visión sin ellos o sin gafas es bastante reducida.

“Juego con lentes de contacto. No veo muy bien. Me siento bien con los lentes, con las gafas. Es mejor para la vista porque la verdad que sin los lentes veo muy poco”, confesó Quintero, sorprendiendo así a muchos de sus fanáticos en Argentina y Colombia.

El volante colombiano, que le dio a River Plate la pasada Copa Libertadores con su golazo en la final contra Boca Juniors, aceptó que su sentido de pertenencia por el club argentino es tan grande que ya se siente un hincha más.

“Hoy me considero hincha de River. Es algo muy bonito, me ha dado lo mejor de mi carrera. He vivido cosas bonitas, cosas difíciles. Me siento muy agradecido por lo que he vivido, por el día a día. El sentido de pertenencia hace que hoy sienta cosas importantes por el club”, agregó Quintero.

Al ser consultado por su reconocida pegada de media y larga distancia, con la que convirtió varios goles de gran factura este año, ‘Juanfer’ explicó que la clave para que la tenga así de afinada está en perfeccionar la técnica. “No soy muy voluptuoso en el tema de los músculos, pero la técnica la perfecciono cada día más. Creo que es una cualidad mía”, concluyó el colombiano.