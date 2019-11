Mejía opinó al respecto después de ver la polémica declaración que entregó Zinedine Zidane en la rueda de prensa que ofreció este viernes, en la que señaló que James Rodríguez no está lesionado, pero que tampoco está disponible para entrenar a la par de sus compañeros en el Real Madrid. Lo manifestado por el entrenador abrió una serie de conjeturas entre quienes están preocupados por el presente del volante colombiano en el equipo ya que el técnico francés no lo tuvo en cuenta en los últimos cuatro partidos.

“¿Entonces? ZZ (Zinedine Zidane) es un falso y James le da motivos para que lo maltrate. Relación tóxica”, escribió Mejía en su cuenta de Twitter luego de ver la declaración de Zidane que es motivo de análisis en España y Colombia.

Entonces?. ZZ es un falso y James le da motivos para que lo maltrate. Relación tóxica. https://t.co/Hl1GtrPFQf — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) November 8, 2019

Zidane quiso dejar claro que no es decisión suya que James y Gareth Bale no hayan vuelto a jugar con el Real Madrid: “No es decisión técnica. Los jugadores no entrenan todavía con el equipo por lo que no pueden jugar mañana. Luego van a ir con la selección, tienen seis días antes del primer partido y se pueden recuperar, pero no es una decisión técnica”.

Sin embargo, el pasado martes, el técnico del Real Madrid había dicho que el ’10’ de la Selección Colombia tenía algunas molestias físicas y por eso no estaba entrenando junto a todo el plantel blanco. “James no está disponible todavía. Está con molestias. Es el día a día. No te puedo contar exactamente lo que tiene”, aseguró Zidane a comienzos de este semana.

Al no estar convocado para el partido de este sábado contra el Eibar, James Rodríguez viajará este fin de semana a Estados Unidos para sumarse a la convocatoria de la Selección Colombia de cara a los amistosos contra Perú y Ecuador, que se jugarán el 14 y 19 de noviembre.