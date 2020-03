green

Montoya explicó en La W Radio que no logró ganar la Fórmula 1 porque a los equipos en los que estuvo siempre les faltó algo para contar con el mejor bólido del campeonato.

“Fernando Alonso tuvo la oportunidad de ganar porque cuando estaba con Renault tenía el mejor carro e hizo un gran trabajo, pero probablemente después manejó mejor porque tenía más experiencia”, expresó.

Luego dijo que lo de Lewis Hamilton es similar: “Usted pone a Hamilton en otro carro y no es campeón del mundo… O Sebastian Vettel, que ganó todo en Red Bull cuando tenía el mejor carro también, hoy no lo tiene y no quiere decir que a Vettel se le haya olvidado manejar”.

Y apuntó que en F1 “el carro es lo más importante” y que todo depende de que cada equipo se acomode a su piloto y asimismo le desarrolle un vehículo adecuado para él.

Por último, se refirió a su hijo, de 14 años de edad y próximo a competir en la Fórmula 4 de Italia: “Es muy bueno, como papá trato de no comentar mucho, pero como entrenador soy muy estricto… Además, tiene lo que yo no tengo, según la gente: carisma”.