Los conceptos de Faryd Mondragón, quien afirmó que el técnico Gerardo Pelusso no es culpable de que el Deportivo Cali no esté entre los 8 primeros, fueron entregados a ‘El corrillo de Mao’ y citados por la web de As.

Sobre el entrenador, dejó ver que les corresponde a los dirigentes responder debido a que ellos lo contrataron: “Cuando lo anunciaron, dije que no era del paladar del hincha. Y ahora creo que Pelusso no se equivoca, simplemente emplea su esencia. Vino a hacer lo que está acostumbrado, un fútbol defensivo”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Atletas deberán tener "el más diligente cuidado" con la carne de vaca colombiana

Y agregó que pese a la irregular campaña del cuadro verde, se ve favorecido por el nivel de la Liga Águila.

“Es tan mediocre nuestro fútbol, que el Cali con esa campaña, todavía tiene una opción matemática de clasificar a los ocho. La única verdad en el fútbol es que nadie la tiene”, sentenció.

Por otra parte, apuntó que Reinaldo Rueda es el técnico indicado para la Selección Colombia: “Solo él puede seguir prolongándole el camino a este grupo de cracks”.

Acá, el audio completo con las palabras de Mondragón: