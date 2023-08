A los 21 años de edad, Moisés Caicedo se convirtió en el futbolista ecuatoriano más costoso de toda la historia al cerrar un contrato por 8 temporadas con el Chelsea inglés por 133 millones de euros.

A este jugador , que juega en la posición de volante recuperador, se le han ido cumpliendo los sueños gracias a su humildad, trabajo y sacrificio. Hoy que todo el mundo habla de él, les contamos un poco de su historia.

Nació en Santo Domingo, Ecuador, el 2 de noviembre de 2001, en el seno de una familia compuesta por sus padres y 10 hermanos, quienes le aconsejaron seguir el camino del fútbol.

Desde pequeño, jugar con una pelota era sinónimo de amor para él, lo hacía en potreros de tierra con niños más grandes y muchas patadas lo hicieron llorar, pero también lo fortalecieron. Veía los partidos de fútbol en la televisión de un vecino que la sacaba a la calle para que todos en la cuadra del barrio vieran los partidos de la selección ecuatoriana.

“Siempre salía a la calle a jugar con mis amigos porque lo único que me gustaba era la pelota y hubo momentos amargos también porque algunas veces no tenía dinero para comprarme zapatos para poder jugar, entonces me tocaba jugar con zapatillas, o a veces sin zapatos para cubrir un poco los pies. Esa fue una parte de mi infancia en la que crecí”, le contó al diario El Universo de Ecuador.

Su sueño era algún día vestir esa camiseta y la del club Independiente del Valle, y todas las noches le rezaba a Dios para que algún día fuera una realidad.

“Mis papás siempre se esforzaron para darnos lo que tuvieron, me siento feliz de tenerlos como padres porque nunca nos dejaron solos, siempre estuvieron (…) Mi papá trabajaba en un triciclo, hacía carreras y mi mamá a veces lavaba ropa de los vecinos”, dijo en una entrevista al diario Metro.

Así mismo, él le ayudaba a su madre vendiendo velas y flores en las calles de Santo Domingo.

En su camino se le apareció un profesor de su barrio, Iván Guerra García, quien vio sus condiciones para el fútbol y lo llevó a su primer equipo, el Espoli, de allí pasó a Colorados Sporting Club, hasta los 15 años de edad, cuando se lo llevó Independiente del Valle. Se incorporó a las filas de ese club, en las que pasó por varias categorías hasta 2019 cuando llegó al equipo profesional.

Por esa época, el futbolista se acercaba a las redes sociales y publicó una foto con sus padres con el siguiente mensaje y una promesa: “padres, algún día estarán orgullosos de mí, se los prometo”.

De ahí en adelante empezó a dar pasos para cumplir esa promesa. Debutó el 1 de octubre de ese año ante Liga de Quito con apenas 17 años y fue uno de los más destacados del compromiso.

El 2020 sería un año de sueños cumplidos: se destacó en la Copa Libertadores sub-20, la que ganaron en la final al River Plate. El 11 de marzo de 2020 marcó su primer gol con el equipo profesional ante el Junior de Barranquilla.

El 17 de septiembre anotó en la goleada 5-0 que le propinaron al Flamengo, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Libertadores. Además, entre 2019 y 2020 ganó la Copa Sudamericana y obtuvo el subtítulo de la Recopa.

La Tricolor y llegada a la Premier

Su primera convocatoria a la selección mayor llegó el 3 de octubre de 2020 para las dos primeras fechas de las eliminatorias al Mundial de Qatar. En esa doble fecha le anotó a Uruguay y se convirtió en el jugador más joven en marcar con su selección, 18 años.

Fue en ese momento cuando el Brighton de Inglaterra se fijó en él. Llegó a las inferiores de ese club y sumó experiencia allí antes de ser cedido al fútbol de Bélgica, en donde en un corto periodo de tiempo se hizo figura del K Beerschot.

Regresó al conjunto inglés, se ganó el puesto y sorprendió a todos con un nivel altísimo de juego, lo que le permitió jugar el Mundial de Qatar y, al poco tiempo, transformarse en la compra más cara en la historia del Chelsea y de la Premier League, con apenas 21 años. Caicedo se reconoce admirador de los franceses Kante y Pogba.

En 2020 se tomó una foto con su mamá en Cayambe (Ecuador), sentados en la maleta de un carro, misma imagen que quisieron recrear ahora que fue anunciado por el Chelsea. Aquella vez tenía una camiseta como aficionado del club inglés y, ahora, la porta como jugador de esa institución.

Behind the scenes with Moises Caicedo on signing day! 🇪🇨 pic.twitter.com/sIldHFDYnK — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 15, 2023

“Se ha hecho realidad nuestro sueño, porque es de todos, de toda la familia”, dice su mamá en el video previo a la foto, a lo que Moisés le responde: “Gracias a Dios”.

"Siempre fue un sueño para mí jugar en Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Jugadores como Makelele y Kanté fueron mi inspiración. Estoy acá para ayudar al equipo y para convertirme en una leyenda en este asombroso club". ✍️ Moisés Caicedo 🇪🇨. pic.twitter.com/LPU5b76s2k — VarskySports (@VarskySports) August 15, 2023

“Estoy feliz de unirme al Chelsea, muy emocionado de estar aquí en este gran club. Es un sueño hecho realidad, Makelele, Kanté y Pogba fueron una inspiración para mí de niño, apoyaba al Chelsea y solía ver los partidos, es increíble estar acá. Estoy seguro que vamos a ganar muchos títulos con este gran club”.

No le gustan los lujos y los excesos y mantiene su humildad, la misma que le inculcaron sus padres y así lo manifestó en una entrevista al medio ECDF (El Canal del Fútbo) de Ecuador.

“Dios y mi familia me ayudan en eso, siempre he sido muy tranquilo, porque mis padres me criaron así, con la humildad por delante, siempre respetándolos, porque el respeto viene de la casa. Ellos solo quieren que su hijo progrese, pero que jamás olvide sus raíces, de dónde vengo, mis costumbres. Por eso cuando llego a Ecuador, no soy de vacacionar lejos del país, porque quiero sentirme en el lugar que crecí, al lado de mis amistades. Me considero una persona normal y no entiendo como hay gente que se viene a tomar conmigo una foto y está temblando”.

Dijo ser consciente que lo que ha logrado es gracias a las personas que lo apoyan. “Estoy muy agradecido, porque la gente siempre me ha apoyado y eso es muy bueno para mi crecimiento, seguir luchando y haciendo las cosas bien”.

Por ahora, el niño que creció con carencias en Santo Domingo, hoy es un modelo a seguir para otros jóvenes que buscan alcanzar sus sueños en el fútbol.