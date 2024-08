Por: El Espectador

El representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, radicó una citación de debate de control político a la ministra del Deporte, Luz Cristina López, sobre la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos. La funcionaria deberá rendir “un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su cartera en el ciclo olímpico y la inversión en el deporte”.

De acuerdo con el congresista, aunque es de reconocer que el país haya conseguido cuatro medallas y 14 diplomas olímpicos, “se considera esencial entender las causas detrás de la disminución en la cantidad de medallas respecto a ediciones anteriores, como Londres 2012 y Río 2016″. Además, indicó que la participación de Colombia en el evento ha “reafirmado la importancia de un enfoque estratégico y bien financiado para el desarrollo del deporte en el país”.

“Es fundamental que el país conozca cómo se está invirtiendo en nuestros deportistas y cuáles son las estrategias que el Ministerio del Deporte está implementando para asegurar un desempeño competitivo en el ámbito internacional”, apuntó.

El debate tendría cinco puntos clave: el estado actual de la preparación olímpica, la distribución de recursos, los resultados en eventos internacionales, la infraestructura deportiva y las políticas públicas para el deporte de base.

El pasado 15 de agosto, la ministra asistió al Congreso para responder por la ejecución presupuestal de su ministerio, que va en 14,04 % en lo que va del año. La citación fue hecha por los representantes Juan Carlos Vargas y Karen López, en medio del debate que generó la decisión del Gobierno de reducir el presupuesto de esa cartera en una tercera parte.

En entrevista con El Espectador, la ministra afirmó que los resultados de estos Olímpicos son el resultado de “lo que se preparó, se desarrolló y se proyectó hace tres o cuatro ciclos”. Explicó que se trata de “deficiencias administrativas y procesos técnicos”.

“Así que poner de presente que esta reducción de medallas de París tiene que ver con que no se han ejecutado los recursos de este año, no es cierto, porque eso no hace parte ni siquiera de la estrategia”, señaló en diálogo con este diario.

