Desde el año 2019, Yoreli Rincón dejó de ser convocada a los distintos procesos de la Selección Colombia femenina de mayores. Han pasado varios técnicos y ninguno ha contado con la creativa, que, sin duda, es una de las jugadoras más grandes que ha dado nuestro país.

Mucho se especula al respecto. Se ha dicho que hay un veto de por medio debido a los constantes reclamos que hacía Yoreli a la Federación para que el balompié femenino recibiera más apoyo. Por otro lado, excompañeras como Catalina Usme, salieron a desmentir cualquier tipo de veto y aseguraron que Rincón no era llamada porque no hacía parte del proceso.

Sin embargo, a los Olímpicos fueron jugadoras que no llevaban muchos partidos con la ‘Tricolor’, lo cual desmiente la declaración de la capitana. Esto les dio la razón a los que aseguran que la jugadora, que acabó de firmar con Palmeiras de Brasil, estaba vetada en la selección.

Esta pregunta se la trasladaron a Ángelo Marsiglia, actual entrenador del combinado nacional, y en su respuesta dio a saber que prefirió llamar a las jugadoras que conoce y que lo respaldan.

“No desconozco que Yoreli sea una buena jugadora, pero tuve un proceso muy corto de preparación y me iba con las que yo conocía. Siempre lo he dicho: voy con las que yo conozco porque es un proceso muy corto, no llevo ni un año en la Selección y tenía que afrontar Copa Oro y Olímpicos. Me fui con las jugadoras que más conocía y que iban a muerte con la Selección y el cuerpo técnico”, aseguró en el programa ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio.