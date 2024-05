El principal objetivo que tiene la Selección Colombia Femenina en 2024 es la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, pues después de la Copa América y el gran Mundial que se hicieron las jugadoras, hay mucha expectativa con que este equipo consiga una medalla en el evento deportivo más importante del mundo.

(Ver también: “No la lucho más”: Yoreli Rincón tiró la toalla con la Selección Colombia Femenina)

Y es que el equipo viene en un gran proceso con muy buenas futbolistas como el caso de Catalina Usme, Leicy Santos y Linda Caicedo, pero además se esperaba que el nivel creciera mucho más con el fin del veto a la jugadora Yoreli Rincón, deportista de Atlético Nacional.

Sin embargo, al menos para los próximos amistosos del equipo nacional, el técnico Ángelo Marsiglia no contó, de nuevo, con Rincón y de ahí nacieron problemas que se han venido desarrollando en los últimos días.

Lee También

¿Catalina Usme es la encargada de los vetos en la Selección Colombia?

Cuando le preguntaron a Catalina Usme sobre qué pensaba acerca del no llamado de Yoreli al combinado nacional, la máxima goleadora del combinado nacional aseguró que era algo normal porque simplemente no venía en el proceso y que por eso no entendía la molestia de su excompañera, una situación que no le gustó a Rincón.

De hecho, en su participación en el ‘Vbar’ de Caracol Radio, Rincón aseguró que incluso hasta llegó a pensar en que el veto no fuera por parte de las directivas o del cuerpo técnico, sino más bien de Usme, quien es una referente y por eso tendría derecho a tomar decisiones dentro del combinado nacional.

“Es muy difícil. Me parece que es falta de empatía. Cuando usted tiene todo se le olvida la lucha que ha tenido. En 2019 ella fue una de las que se sentó en la mesa a pelear que las condiciones de la federación y la selección no eran las adecuadas para nosotras. Fue de las principales”, dijo Yoreli.

Y sobre si ella cree que la que la tiene vetada es Catalina Usme, agregó: “Diego, ahí sí como dicen: no tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas. Yo nunca he tenido la respuesta. La respuesta por parte de la Federación es que futbolísticamente todo está sanado y todo está bien”.

🤔¿Quién es la que tiene vetada a Yoreli Rincón en la Selección Colombia? 🫢”No tengo pruebas, pero tampoco dudas” 📻#ElVBarCaracol lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/mYe6KJx9eY — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 29, 2024

(Ver también: A empujones e insultos terminaron jugadoras de Colombia y Brasil en el Sudamericano Sub-20)

Lo cierto es que Yoreli Rincón, por el nivel que ha mostrado en la liga colombiana y en la Copa Libertadores, tuvo que ser llamada, pero más allá de eso este tipo de confrontaciones no le aportan nada a la selección en la previa a una competencia tan importante como lo son unos Juegos Olímpicos.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.