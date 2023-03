La dolorosa derrota ante Atlético Mineiro no solo dejó a Millonarios por fuera de la fase de grupos de la Libertadores, también le quitó la posibilidad de arrebatarle un récord a Nacional. Los ‘embajadores’ no lograron la hazaña en el Mineirao de Belo Horizonte y sumaron otro fracaso a nivel internacional.

Y es que esta es otra de las deudas que tiene el proceso de Alberto Gamero que ya ajusta casi tres años. A pesar de el buen juego que muestra el equipo, hasta ahora en el rentado local solo han logrado un título de Copa Colombia y en el plano continental no han podido disputar una fase de grupos. Ya son dos años consecutivos en los que el azul de la capital se queda por fuera de la Libertadores en las fases de eliminación previas.

Esta nueva eliminación desató muchos comentarios y memes en contra del estratega albiazul y sus dirigidos. Hinchas y periodistas no dejaron pasar por alto el mal partido que jugó el ‘embajador’ en tierras brasileñas. Dicha derrota no solo significó que el cuadro de la capital se fuera de manera rápida del torneo de clubes más importante del continente, si no que también dejó que uno de sus rivales históricos siguiera manteniendo un récord.

Hablamos del equipo verde de Antioquia, que a pesar de no pasar por uno de sus mejores momentos, sigue manteniendo un buen registro en torneos internacionales. El ‘verdolaga’ ha sido el último equipo colombiano en eliminar a un club brasileño en una llave eliminatoria de la Libertadores. Esto ocurrió en el año 2016, cuando los de Reinaldo Rueda dejaron por fuera a Sao Paulo en las semifinales del aquel certamen que al final terminaron ganando.

Atlético Nacional es el más reciente equipo colombiano que le ganó una llave de eliminación directa a un rival brasileño por Copa Libertadores. En las semifinales 2016 el equipo verde antioqueño eliminó al Sao Paulo ganando 2 a 0 en Brasil y triunfando 2 a 1 en Medellín. pic.twitter.com/p7t23UNvsc — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) March 15, 2023

Es así como Millonarios se quedó con las ganas de quitarle este récord a Nacional, que si participará de la fase de grupos de la Copa Libertadores.