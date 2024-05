Millonarios vive un momento de incertidumbre tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores, ya que si bien en el ámbito local ganó su más reciente encuentro frente al Deportivo Pereira, en la primera jornada cayó y por eso ahora esta casi que obligado a ganar los juegos que le restan para avanzar a la final del certamen.

Por su parte, en el torneo internacional las cosas están aún más complicadas, pues hasta ahora no se ha ganado ningún encuentro y por eso necesita casi que un milagro para avanzar a los octavos de final del certamen, teniendo en cuenta que el líder de su grupo es Bolívar de Bolivia y lo sigue Palestino de Chile.

Ahora, para nadie es un secreto que este ha sido uno de los semestres más irregulares del equipo desde que Alberto Gamero es el técnico, por lo que los cuestionamientos ya empezaron y muchos piden explicaciones con respecto al nivel de los jugadores.

Qué tanto afectan las lesiones a Millonarios

Ahora, una de las razones por las que Millonarios se ha visto con un nivel tan irregular a lo largo del año ha sido el tema de las lesiones, pues desde el enero varios futbolistas han tenido complicaciones y por eso a Gamero le ha tocado buscar soluciones incluso de las fuerzas menores para salir a disputar los compromisos.

Ante esto, el mismo entrenador aseguró que ha sido algo difícil de manejar, pero que igual no lo quiere usar como excusa.

En diálogo con el diario AS Colombia, Gamero explicó las complicaciones que ha tenido este año y cómo las lesiones sí han afectado el rendimiento del equipo.

“Yo siempre lo he dicho, César, cuando uno habla así es buscar excusas y a mi en esto no me gusta buscar excusas, sino soluciones. Yo nunca he tenido el equipo titular completo por lesiones, expulsiones, Selección Colombia… nunca he tenido al equipo titular completo. Entonces eso nos ha llevado a hacer una serie de modificaciones y por eso los jugadores que vayan a jugar deben creer en nosotros y en lo que estamos haciendo”, explicó Gamero.

Y sobre las lesiones, agregó: “En 16 meses hemos jugado 96 partidos, es bastante. Entonces ahí ya vamos a lo inevitable, porque todo eso hace parte del fútbol. Las lesiones de rodilla, de cirugías pasadas, de hombro por acciones fortuitas, todo eso hace parte del fútbol y por eso les digo a los jugadores que si no se quieren tropezar, busquen otro deporte. Si el tema fuera muscular para todos, ahí sí sería preocupante”.

Y es que en lo que va del año, según recogió el periodista Juan Camilo Vargas, Millonarios suma 18 lesiones en diferentes jugadores, siendo David Mackalister Silva el más afectado hasta ahora, por lo que a Gamero le ha tocado sufrir con ese tema y eso se ha visto reflejado en varios resultados.

Por lo pronto, para el juego con Palestino, que será hoy sobre las 9:00 de la noche, por ejemplo, Millonarios no contará ni con Leonardo Castro ni Santiago Giordana, además de la ausencia de Stiven Vega, Daniel Cataño y varios más de los que normalmente son llamados a estar en estos compromisos.

