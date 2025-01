Millonarios es uno de los únicos tres equipos del fútbol colombiano que todavía no ha confirmado ningún refuerzo para 2025, pues hasta ahora solo ha salido un jugador (además de Falcao que aún no renueva) y por eso es que no hay mucho espacio para hacer nuevas contrataciones.

(Ver también: Alberto Gamero no es más técnico de Millonarios y ya tendrían el nombre de su reemplazo)

De hecho, en las últimas horas los aficionados se estaban ilusionando porque faltaban pocos detalles para que Nicolás Rodríguez, extremo de Fortaleza, llegara a reforzar las filas del equipo ‘Embajador’.

Sin embargo, el Orlando City de la MLS le ganó la partida y será el que contrate al joven futbolista que llama mucho la atención por su velocidad, regate y capacidad de definición, tal como lo confirmó Fabrizio Romano.

🟣🇨🇴 Orlando City are closing in on deal for Colombian 20 year old talent Nicolas Rodriguez from Fortaleza.

Deal at final stages for Rodriguez who was in the list of several clubs, but heading to the MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/DEJi7mfbq7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2025