Millonarios sigue reforzando su plantilla para lo que será la temporada 2024, donde el mayor reto será la Copa Libertadores. En días anteriores, el equipo bogotano confirmó las llegadas del arquero Diego Novoa y del lateral derecho Delvin Alfonzo y se espera que próximamente anuncie por lo menos dos más contrataciones.

(Vea también: Millonarios insiste con fichaje antes de Año Nuevo: es un capricho de Alberto Gamero)

Una de ellas tiene que ver con el lateral izquierdo, quien al parecer sería Nicolás Giraldo, del Deportes Tolima. Sin embargo, este miércoles 27 de diciembre se conoció que su fichaje ya no se llevaría a cabo y que Millonarios ya estaría a punto de firmar a otro jugador en dicha posición.

Se trata de Danovis Banguero, lateral de 34 años de Águilas Doradas, quien ya pasó por equipos como Deportes Tolima y Atlético Nacional.

La noticia tomó por sorpresa a más de uno, teniendo en cuenta que todo estaba dado para que Giraldo firmara con el club. De hecho, según aseguró el periodista Julián Capera, el futbolista había enviado una carta al equipo aceptando la oferta que le habían hecho en un principio.

No obstante, esto fue un contrato formal y Millonarios siguió en la búsqueda de Banguero, quien además ya fue dirigido por Alberto Gamero en el Tolima.

🚨Ⓜ️ Caso Banguero-Giraldo.

Nicolás Giraldo envió firmada una carta de aceptación de la oferta y su entorno lo consideró como un documento vinculante. Para Millonarios no es así (no es un contrato formal) y ya se lo comunicó al jugador, que NO tomará ninguna acción adicional.… pic.twitter.com/tefIrI2G23

— Julián Capera (@JulianCaperaB) December 27, 2023