Millonarios es el mejor equipo del fútbol colombiano y eso lo ratificó en la final contra Nacional, en la que ganaron por la vía de los penaltis. Sin embargo, el semestre no ha acabado para ellos y ahora viene la etapa más difícil: seguir en la Copa Sudamericana y mantener la nómina para el segundo semestre.

Entre los rumores del mercado de fichajes, el periodista de ESPN Julian Capera dio a conocer que River Plate estaba ojeando a Andrés Llinás, defensa central que lleva tres años en un buen nivel.

🚨🇨🇴 River Plate 🇦🇷 ha mantenido el seguimiento a Andrés Llinas desde principio de año. El defensor tiene año y medio más de contrato con Millonarios, y el equipo Embajador priorizará ofertas para transferencia definitiva. pic.twitter.com/IOq3NRio88 — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 26, 2023

Sobre ese rumor, Gustavo Serpa, representante de Amber Capital (máximo accionista del ‘embajad0r’), aseguró que no sabe nada sobre ese caso. “No tengo ni idea. La verdad no tengo ningún conocimiento”, dijo sobre un acercamiento entre los ‘millonarios’ de Argentina y el central bogotano. Y añadió: “No tengo conocimiento de ningún interés por Llinás de algún equipo”.

(Vea también: Álvaro Montero tenía copia para tapar los penaltis: secretos del Millonarios campeón)

De hecho, el accionista señaló: “El propósito es mantener la nómina por lo menos estos seis meses. Queremos seguir ganando. Ojalá podamos seguir en la Copa Sudamericana pues queremos mantener la nómina y si podemos lograrlo, lo haremos”.

Alberto Gamero, por su parte, dijo en Blu Radio desconocer alguna opción de Llinás a River Plate, pero considera como “inevitable” que ellos tengan el deseo de tener una experiencia internal.

Millonarios FC: cuándo es su próximo partido

Así las cosas, Millonarios contaría con este jugador para el segundo semestre de este año, aunque en este momento lo más importante es lograr la clasificación a la Copa Sudamericana.

Lee También

(Vea también: Cuánto vale la camiseta de Millonarios campeón (incluso la de Montero): es bastante plata)

El azul capitalino definirá si continúa en esta competencia internacional este jueves, cuando juegue contra Defensa y Justicia, en Argentina. Los ‘embajadores’ están obligados a ganar para seguir en la competencia.

Un aspecto positivo es que ya ganaron en la primera fecha de la Sudamericana, razón por la que los jugadores tienen claras las debilidades del rival. Algo negativo es que tiene el desgaste de la final y todo el semestre.