“Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección o intentarlo todas las veces posibles”, dijo el delantero del Barcelona en entrevista con el canal Fox Sports.

Ahora tiene 31 años, y antes de emprender una nueva aventura en la Copa América en Brasil 2019, el goleador histórico de la albiceleste (65 anotaciones) dijo que no quiere quedarse “con los comentarios malos” en su contra tras la eliminación de Argentina en octavos de final del Mundial de Rusia, particularmente en su país, donde a pesar de todo es ídolo de la mayoría.

“Todavía falta, y no sé si llego”, reconoció, al hablar del Mundial de Catar.

Respecto a la actual selección conducida por Lionel Scaloni, dijo ver “un grupo muy bueno, muy unido”. “Veo a chicos con ganas de estar en la selección”, agregó. También contó que “a (su hijo) Thiago le encanta que venga a la selección”.

Messi aseguró que en la albiceleste se siente como “uno más”, pero reconoce algunos remordimientos. El m´s grande, sin duda es que de haber ganado la final de Brasil 2014 ante Alemania “todo hubiese cambiado” de cara a la gente.

“Después de la final con Chile”, en la que perdió por penales la Copa Centenario de 2016, “nos tiraron de todos lados”, lamentó. Fue tras esa derrota que el 10 anunció su renuncia a la albiceleste, pero luego se retractó.

De igual modo, sostuvo que “lo del Mundial de Rusia fue complicado por todo lo que vivimos”. Argentina fue eliminada por Francia (4-3) tras una decepcionante actuación en primera ronda, pero para Messi hubo un hecho en particular: “Si hubiese metido el penal contra Islandia (1-1), cambiaba todo”, reconoció.

