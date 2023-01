Una jueza española dictó este viernes prisión preventiva sin fianza para el exfutbolista brasileño Dani Alves, acusado por una mujer de haberla agredido sexualmente en una discoteca en Barcelona en diciembre pasado.

“La magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por delito de agresión sexual”, indicó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

De esta manera, la jueza avaló la petición de la fiscalía, que horas antes había solicitado que el exjugador del Barcelona, quien alineó con Brasil en el Mundial de Qatar, fuera enviado a prisión a la espera de juicio.

Alves había sido detenido este viernes 20 de enero luego de ser citado para interrogarlo por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de la capital catalana a finales de diciembre, explicó una vocera de los ‘Mossos d’Esquadra’, la policía catalana.

La joven acusa a Dani Alves de violación, una afirmación que ratificó ante los tribunales. De acuerdo a la misma fuente, en la decisión de la jueza de dejar al futbolista en prisión pesó el hecho de que no tiene arraigo en el país, su gran capacidad económica y que no hay convenio de extradición Brasil-España.

Horas antes de que el futbolista Dani Alves fuera enviado a prisión, su esposa, la modelo Joana Sanz, posteó un mensaje en redes sociales. “Together…” (Juntos, en inglés) es lo que escribió la mujer compartiendo una foto en la que se ve su mano y la de su marido.

Previamente al traslado de Dani Alves, su esposa había hablado con ‘Antena 3’ sobre la denuncia en contra del jugador y mandó un durísimo mensaje: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.