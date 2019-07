Froome, compartiendo el video en el que Bernal se desploma en lágrimas de felicidad, luego de vestir, por primera vez en su vida, la camiseta amarrilla del Tour de Francia, resaltó el increíble momento que pasa el que fue su gregario en la edición pasada de la competencia.

What a moment for @Eganbernal , his family and for Colombia 🇨🇴💛 It was never a case of if he would wear the yellow jersey but when! So proud of him and of course the amazing work of @TeamINEOS 👌#TDF2019 pic.twitter.com/c5lHPe4Ciw

