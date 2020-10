green

Con goles de Jaminton Campaz y Anrey Estupiñán, los ibaguereños salieron victoriosos por 1-2 del Atanasio Girardot, pese al autogol de Julián Quiñonez.

La dominancia del equipo ‘vinotinto y oro’ sobre los ‘verdolagas’ sigue siendo palpable, por lo que las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para cargar contra los derrotados.

Jajajajajajajajajajaja ayyyy las Lacaaaaaaaas volvieron a perder con Papá Tolima!!!!! Jajajajajajajajajajajajaa pic.twitter.com/jEqDh1SH1I — YosoyLotso (@yosoy_lotso) October 1, 2020

Nuevos aretes para ver los partidos de Nacional. pic.twitter.com/cYDjieZXx9 — George (@J0rgeM) October 1, 2020

Tolima siempre que mira los 3 puntos que tiene que disputar con Nacional pic.twitter.com/mY4kQ6iEC8 — Hueva de Esturión 😎 (@arkano39) October 1, 2020

Y es que ya no solo se recuerda la final que Tolima le ganó a Nacional hace algunos años. En los últimos 11 partidos entre ambos conjuntos, solo se registra una victoria antioqueña contra 8 tolimenses.

A esa ‘paternidad’ apuntaron la mayoría de memes:

Que no se pierda la costumbre, Tolima… pic.twitter.com/B1pMzBZNan — Jhomar Sepúlveda Ⓜ (@Jhomar346) October 1, 2020

Tolima cuando juega contra Nacional… pic.twitter.com/QNnZC1toyD — Javi (@javil9026) October 1, 2020

Incluso alguien editó de manera ingeniosa un video para ilustrar el tema:

¡Hoy es un día especial!:

Hoy llega al Atracasio, el Papá de Nacional:

EL DEPORTES TOLIMA: pic.twitter.com/rAYF252wLR — Yosef Yehoyajim (@YosefUribista) September 30, 2020

¿Memes de los propios hinchas de Nacional?

Aunque muchos se mofaron por lo sucedido, también hubo otros memes que parecían autocríticas de los propios aficionados ‘verdes’, los cuales apuntaban principalmente al técnico Juan Carlos Osorio:

Descifrando los cambios de Osorio. pic.twitter.com/e1PwS9PXjf — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) October 1, 2020

El profe Juan Carlos Osorio. De tan solo pensarlo se me revuelve todo @salva_profesor pic.twitter.com/jyWxR6KHmT — Juan Alberto (@unam_alberto) September 28, 2020

No obstante, algunos no eran tan amables, pero apuntaban a que la actitud de la hinchada no es la misma con un técnico o con otro: