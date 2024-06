Este lunes 17 de junio, la estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, se fracturó la nariz durante el segundo partido que disputaron los ‘Bleus’ en la Eurocopa 2024 contra Austria.

(Vea también: Mbappé salió en “ambulancia” y preocupa su continuidad en Eurocopa; revelan diagnóstico)

Después de haber impactado contra la espalda del defensor austriaco Kevin Danso al tratar de rematar un balón de cabeza, el capitán de los franceses tuvo que ser atendido por el cuerpo médico inmediatamente.

Pese a que intentó regresar, el ahora jugador del Real Madrid se sentó sobre el césped antes de tomar camino de los vestuarios con su nariz ensangrentada y tuvo que ser sustituido.

Acá, fotos de cómo quedó Mbappé:

Las reacciones no se hicieron esperar y en redes sociales diferentes usuarios comenzaron a opinar el respecto. No obstante, hubo quienes se burlaron de lo ocurrido y comenzaron a sacar memes de la situación.

La mayoría de las imágenes estuvieron relacionadas con una tortuga, ya que es el apodo del francés y así se le conoce en varias partes del mundo.

Acá, algunos de los mejores memes:

As opções atuais são essas 👇 pic.twitter.com/hFOoLGfLVk

Deve jogar o resto do torneio de MÁSCARA

Kylian Mbappé in the next game. pic.twitter.com/tkCwyqgztl

— Mbappe Out Of Context 🐢 (@MbappeOOC) June 17, 2024