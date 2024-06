Según L’ Equipe, Kylian Mbappé fue trasladado en ambulancia desde el estadio Merkur Spiel-Arena al Hospital Universitario de Dusseldorf, para ser operado ante el golpe que sufrió en la nariz durante el debut en Eurocopa.

🚨 Kylian Mbappé leaving to the hospital with an ambulance to have nose surgery. @lequipe pic.twitter.com/JP2I2Xhdoe

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 17, 2024