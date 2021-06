La Eurocopa tuvo este lunes una jornada histórica por cuenta de los dos partidos de octavos de final que se llevaron a cabo. A primera hora, España le ganó por 5-3 en el extratiempo a Croacia, mientras que en la tarde Suiza superó por penales a Francia, luego de un apasionante 3-3 en los 90 minutos.

14 goles en tan solo dos partidos hicieron que los aficionados al fútbol en todo el mundo se rindieran a los pies del nivel tan alto que tienen las selecciones europeas. Además, los dos juegos de este día tuvieron trámites intensos y llenos de emociones hasta el final.

Con el segundo tiempo tan bueno que jugaron Francia y Suiza, en el que el cuadro helvético empató el marcador en el minuto 90, fueron numerosos los comentarios de aficionados y periodistas en Twitter dedicados a señalar la distancia abismal que hay entre el fútbol europeo y el sudamericano.

Como por estos días también se está jugando la Copa América, la comparación con la Euro fue inevitable y el torneo sudamericano terminó siendo blanco de memes que lo dejaron muy mal parado. Otras personas reseñaron con tristeza que luego de un banquete futbolístico tan exquisito como el que brindaron España, Croacia, Suiza y Francia, la jornada terminará con duelos como Argentina vs. Bolivia y Uruguay vs. Paraguay.

Lee También

En la Eurocopa ya se conocen tres series de cuartos de final: Bélgica vs. Italia, España vs. Suiza y Dinamarca vs. República Checa. Este martes quedará completo el cuadro rumbo a la final, cuando se disputen los juegos de octavos que están pendientes: Inglaterra vs. Alemania y Suecia vs. Ucrania.

Por su parte, esta noche se conocerán los cruces de cuartos de final de la Copa América. Colombia jugará su partido por esa instancia el sábado 3 de julio y su rival sería Paraguay o Uruguay.

A continuación, varios de los memes que se generaron con los partidazos de la Euro que se jugaron en las últimas horas:

La Euro / La Copa América pic.twitter.com/bYigLkYOft — Disfuncionario (@Paterpau) June 28, 2021

El pueblo viendo Argentina Bolivia después de ver la Euro pic.twitter.com/X07mhZBiYw — Fiorella (@Fiorubvo) June 28, 2021

Eurocopa / Copa América pic.twitter.com/jLcq81MwUz — Carlos A (@docbrundle) June 28, 2021

Eurocopa Copa América pic.twitter.com/YjNkOmDjoX — José Tomás Vicuña (@ChumiVicuna) June 28, 2021

La Copa América apareciendo hoy después de los dos partidazos de la Eurocopa pic.twitter.com/C3I7rPAKqX — Barriletee_cosmico (@Barriletee_) June 28, 2021