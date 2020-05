De acuerdo con Iván Mejía, la reunión en la que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor -presidida por Vélez- convocó al senador Álvaro Uribe Vélez tendría como objetivo quitar del camino a Lucena para que la liga profesional reciba permiso de reactivación.

“El fanfarrón de ‘Tuerquita’ [Jorge Enrique Vélez] quiere propiciar un golpe de mano contra el ministro Lucena”, señaló inicialmente.

Luego hizo la acusación más fuerte: “La invitación a Uribe es para pedir la cabeza del ministro, que no se ha dejado intimidar por sus bravuconadas y no le come cuento a este culebreo y embaucador [habla de Vélez]”.