A través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, la hincha del ‘poderoso’ confirmó este lunes que Leonardo Castro la bloqueó en Instagram y que no puede ver ninguna de sus publicaciones.

“Pueden creer que me bloqueó. Me etiquetaron en uno de sus memes y ¡Oh sorpresa! Por Dios, yo no siento ningún tipo de atracción por un hombre comprometido. Además, tengo mi novio”, escribió.

Giraldo Toro, que es abogada de profesión, reiteró que la promesa de subir una foto con poca ropa no tiene nada que ver con el delantero antioqueño y puntualizó que el reto es con la hinchada de Independiente Medellín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Giraldo Toro (@valeriagiraldotoro)

“Yo no sé cómo están tomando esto. Me parece increíble, pero vuelvo y especifico que mi reto es con la fanaticada. A mí jamás me interesó él y ahora menos. Llevo toda mi vida siendo hincha del DIM”, agregó.

Aunque Castro marcó este domingo ante el Deportivo Pasto por la fecha 13 de la Liga BetPlay, la hincha antioqueña no ha confirmado hasta el momento si cumplirá con lo pactado y subirá la fotografía, como afirmó en Twitter.

Valeria Giraldo Toro, por último, no prometió nunca un desnudo. No obstante, la mayoría de sus seguidores están intrigados y expectantes por saber qué va a pasar, puesto que el delantero cortó una racha negativa de varios partidos sin anotar.

