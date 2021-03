green

Hace un par de semanas, una hincha del Deportivo Cali prometió que si Marco Pérez marcaba un gol con el equipo ‘azucarero’, publicaría una foto desnuda. A los pocos días, el delantero del equipo verde anotó un doblete y ella no faltó a su palabra. “Lo prometido es deuda”, escribió la mujer en sus redes sociales junto a la foto que muchos de sus seguidores esperaban.

Ahora surgió una promesa similar, aunque no tan osada como la de aquella aficionada. La protagonista es Valeria Giraldo, hincha del Independiente Medellín que aseguró en Twitter que publicará una foto en su cuenta de Instagram en caso de que el delantero Leonardo Castro marque gol en la Liga BetPlay.

La paisa, que tiene 21 años y es abogada de profesión, se ‘lanzó al agua’ luego de ver un tuit de un hincha del Medellín en el que este preguntaba dónde estaba la aficionada del ‘poderoso de la montaña’ que hiciera algo similar a lo que hizo la del Deportivo Cali. “¿Dónde está la del DIM que va a ponerse la diez?”, escribió el usuario.

Todo parece indicar que varios aficionados mencionaron a Giraldo en los comentarios de esa publicación, y ella cedió ante la presión de la amplia fanaticada que tiene en redes sociales. “Porque el público lo pide. Si Leo Castro mete un gol en liga, me pongo pues la diez yo. La foto la subo a Instagram”, publicó ella en su cuenta de Twitter.

Claramente, Giraldo no prometió un desnudo. De todas formas, la mayoría de sus seguidores están intrigados por el tipo de imagen que publicará en su Instagram cuando Castro marque la anotación a la que ella hizo mención.

Horas después de que anunciara el reto, la abogada paisa se dirigió a los malpensados que creyeron que el delantero del Medellín tendría algo que ver con la dinámica. “Castro tiene su esposa y es una de las mujeres más hermosas que he visto. Mi reto es con la hinchada, no con él; yo nunca me metería en una relación, además en este caso más fácil le caería a ella que él“, concluyó Giraldo.

Esta fue la publicación con la que confirmó su promesa y, a continuación, unas cuantas fotos que ha compartido recientemente en Instagram:

Porque el público lo pide, JAJAJAJAJ si Leo Castro mete un gol en liga, me pongo pues la diez yo; la foto la subo a Instagram @valeriagiraldotoro 😱😱🤣🤣 https://t.co/ErvpjQYK96 pic.twitter.com/Xrm0Y5TvRt — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) March 5, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Giraldo Toro (@valeriagiraldotoro)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Giraldo Toro (@valeriagiraldotoro)