La dama que señala al irlandés Conor McGregor se llama Terri Murray y asegura que dio a luz a una niña que actualmente tiene un año de edad y solicita que el pegador la reconozca, por lo que pidió una prueba de paternidad.

La historia fue recogida por el diario As, medio que destacÓ la respuesta del deportista, quien habría dicho que se hará la prueba y que está seguro que no es el papá de la menor porque la mujer en cuestión se acostó con un amigo suyo y no con él.

Todo habría pasado en Liverpool, Inglaterra, donde McGregor estuvo de fiesta durante 3 días seguidos varios de sus acompañantes y con varias mujeres.

De ese encuentro fueron publicadas varias fotografías; acá, algunas de ellas:

İngiliz Terri Murray adındaki kadın Conor McGregor’dan çocuğu olduğunu söyledi ve DNA testi yapılmasını istedi. Murray: ‘’Onun parasını istemiyorum. Kızımın babası olduğunun kanıtlanmasını istiyorum. Tek başıma yaşıyorum ve bir bebekle mücadele ediyorum.’’ pic.twitter.com/izHvsmnbit — UFC Türkiye 🇹🇷 (@UFC_Turkiye) February 2, 2019

Terri Murray: "26 yaşında bekar bir anneyim ve çocuğumun babası Conor McGregor. Ondan babalık testini yapmasını istiyorum." pic.twitter.com/Ye0WpUnvym — MMA Türkiye 🇹🇷🥋🇹🇷 (@mmaturktr) February 2, 2019