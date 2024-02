Con un golazo de Mayra Ramírez, Chelsea femenino venció por 1-0 a Crystal Palace, este domingo 11 de febrero, en la quinta ronda de la FA Cup. La futbolista demostró todo su talento en un partido que lograron ganar sobre el final del compromiso.

What a way to announce yourself at @ChelseaFCW!

Mayra Ramirez that is insane 🤯#AdobeWomensFACup pic.twitter.com/ugipbKZ0HA

— Barclays Women’s Super League (@BarclaysWSL) February 11, 2024