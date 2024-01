Liverpool vive un gran momento deportivo actualmente, dado que marcha en la primera posición de la Premier League en solitario, sigue vivo en todas las competencias nacionales que está jugando y en la Europa League también clasificó como líder de su grupo.

Sin embargo, en Premier, por ejemplo, sus principales competidores no levantan el pie del acelerador y por eso es que la distancia no se ha podido ampliar, al punto de que si Liverpool no gana algún compromiso, Arsenal o Manchester City lo pueden alcanzar o hasta superar en esa carrera por la primera posición.

Por eso mismo es que el compromiso contra el Chelsea, correspondiente a la jornada 22 de la Liga de Inglaterra, es tan importante, ya que es un partido de alta complejidad y que hay que jugar con la mayor seriedad para no llevarse sorpresas en Anfield.

A qué hora juega Liverpool vs. Chelsea

Este compromiso, que es el más llamativo porque enfrenta a dos de los principales equipos del ‘bix six’ de Inglaterra, será este miércoles 31 de enero a partir de las 3:15 de la tarde, hora colombiana.

Dónde ver Liverpool vs. Chelsea

El partido, que podría ayudar al Liverpool a ampliar la ventaja en la tabla de posiciones o al contrario hacer que sus rivales se acerquen, se podrá ver por el canal ESPN o en la aplicación Star Plus a partir de las 3:00 de la tarde.

Cómo llegan Liverpool y Chelsea a este encuentro

Liverpool ha tenido días maratónicos, dado que juega muy seguido y por eso la plantilla casi no tiene descanso. De hecho, viene de ganarle al Norwich por 5-2 en la cuarta ronda de la FA Cup, un compromiso muy importante en el que Luis Díaz jugó unos pocos minutos.

Por su parte, Chelsea no jugaba desde el viernes pasado, por lo que tuvo dos días más de descanso, luego de empatar 0-0 contra el Aston Villa en FA Cup, un resultado que no fue positivo, ya que ahora tendrá que jugar el ‘replay’ en condición de visitante.

