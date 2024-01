Este miércoles 31 de enero muy seguramente el extremo de la Selección Colombia será titular con los ‘Reds’ en el partido en el que recibirán al Chelsea a las 3:15 de la tarde (hora en Colombia) por la jornada 22 de la Premier League.

Previo al compromiso, Liverpool felicitó al guajiro por cumplir sus primeros dos años en la institución, ya que fue confirmado como nuevo fichaje el 30 de enero de 2022 procedente del Porto.

Ese día jamás lo olvidarán el exjugador del Junior de Barranquilla y sus seguidores, pues se convirtió en el primer colombiano en la historia en vestir la camiseta de Liverpool, equipo con el que ya ganó tres títulos.

2️⃣ years of Lucho magic 💫#OnThisDay in 2022, @LuisFDiaz19 joined the Reds 🙌 pic.twitter.com/XJ5oYPWKwq

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2024