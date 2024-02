Muchas novedades presenta la lista de convocados por el técnico de Atlético Nacional, Jhon Bodmer, para el duelo ante Millonarios, este domingo en el Atanasio Girardot, a las 6:10 de la tarde. Además del regreso de Pablo Ceppelini, el cuadro verde tendrá a Bernardo Espinosa, Joan Castro, Brahian Palacios y Simón García.

Nacional que dejó una pobre imagen en Tunja tras el empate sin goles ante Patriotas. No podrá contar para el duelo ante Millonarios con uno de los capitanes, se trata del zaguero Felipe Aguirre quien, según el reporte médico entregado por el verde, presenta una molestia.

Aguirre tiene “un esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha y el tiempo de incapacidad solo se conocerá cuando se conozcan los resultados de los exámenes que le practicaron”, dice el comunicado entregado por el equipo.

📋🟢⚪️ | Aquí está el grupo de convocados por el profe Bodmer y nuestro reporte médico, previo al partido ante Millonarios ⚕️💚🤍#VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/JJr8UCdd70 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 10, 2024

Nacional y Millonarios están igualados en puntos (8), partidos ganados (2), empatados (2) y perdidos (uno), en el presente torneo, pero los azules le ganan el puesto al Rey de Copas en la tabla por mejor diferencia de gol, mientras que los dirigidos por Alberto Gamero tienen +4, los de Bodmer aparecen con +2.

Entre las novedades del local están también el regreso de Brahian Palacios, quien tras estar con la Selección Colombia sub-23 en el Torneo Preolímpico en Venezuela, volvió al onceno paisa.

No pasa lo mismo con Óscar Perea, quien no hace parte de los convocados y se ha mencionado que no actúa con el Verde porque se está negociando su paso al fútbol del extranjero.

Nacional tendrá que reforzar su capacidad y apelar a toda la calidad de sus jugadores y dar un buen espectáculo, ya que además de un flojo presente, tiene en contra las estadísticas, pues hace siete años que no derrota a los Embajadores, fue el 12 de septiembre de 2017, cuando ganó 3-2 con tantos de Dayro Moreno (doblete) y Andrés Rentería.

Convocados Millonarios

El equipo de Alberto Gamero entrego la lista de jugadores con la que intentará mantener el invicto que mantiene en el estadio Atanasio Girardot. Algunas de sus grandes figuras no harán parte del compromiso debido a lesiones.

¡Mañana se lleva a cabo el evento deportivo más importante del año! 🤩💙⚽️🔥 ▶️ Embajadores y Verdolagas se enfrentan en el Atanasio Girardot por la Fecha 6 del Fútbol Profesional Colombiano. ¡Ah! Y también es el #SuperBowl2024. 🏈✌️😜 pic.twitter.com/z2N2SwwuPl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 10, 2024

El juego que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín se podrá ver a través de la señal de Winports+.

