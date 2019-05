green

De acuerdo con Maturana, “una Selección no es buscarle un mérito a los que están jugando el campeonato”, sino que “la hace un entrenador de acuerdo a su gusto y buscando los mejores jugadores para su idea”.

Y es que la polémica surgió después de que analistas y algunos hinchas se preguntaran el por qué de la ausencia de jugadores del líder del rentado local este primer semestre dentro de los 40 preseleccionados para ir a la Copa América.

“Yo creo que el entrenador no está pensando con la camiseta de ningún equipo”, agregó el chocoano, que ganó el torneo continental con Colombia en 2001, pero que se ganó su renombre tras conseguir la primera Copa Libertadores para el país en 1989 con Nacional, el archirrival de Millonarios en esa época.

Queiroz había dicho lo propio este jueves: “No se compara Millonarios con Milán. Se compara jugador por jugador en posiciones que necesitamos en el equipo”, declaró.

“No me interesa si el jugador es azul, blanco, rojo o si está en Colombia o en México. Me importa si me puede ayudar a construir el equipo”, añadió el portugués.

Estas fueron las declaraciones del técnico al respecto: