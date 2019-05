El entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, fue consultado al respecto durante la rueda de prensa que ofreció este miércoles para hablar de la lista que diseñó.

El portugués dejó claro que él no arma convocatorias con alguna preferencia por uno u otro equipo de Colombia o el mundo, sino que basa sus elecciones en las características de cada jugador y si pueden aportar en la idea de equipo que quiere para la Selección Colombia.

“No se compara Millonarios con Milán. Se compara jugador por jugador en posiciones que necesitamos en el equipo. No me interesa si el jugador es azul, blanco, rojo o si está en Colombia o en México. Me importa si me puede ayudar a construir el equipo“, declaró Queiroz respecto a la no convocatoria de jugadores del mejor equipo del semestre en el fútbol colombiano.

En la parte final de su respuesta Queiroz les dio un ‘contentillo’ a los aficionados azules. El entrenador tuvo palabras decorosas para un par de jugadores albiazules: “Millonarios tiene grandísimos jugadores como Juan David Pérez y Elíser Quiñones”, concluyó el técnico.